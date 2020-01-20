استخدام تقنية التحكيم بالفيديو VAR لأول مرة في الأردن

لأول مرة في الأردن، دخلت تقنية التحكيم بالفيديو VAR إلى الملاعب الأردنية ، بمساعدة قناة "رؤيا" الفضائية.

وفي التفاصيل، تشهد مباراة "الشرطة العراقي والشباب السعودي" المقامة في العاصمة عمان، استخدام تقنية الفيديو الـ VAR ، والتي ستستخدم عبر "OB Van" وهي شاحنة نقل البث الخارجي الاحترافي التابعة لقناة رؤيا.

ووصلت الى العاصمة عمان أدوات ومعدات مساعدة لاستخدام هذه التقنية بالتنسيق بين الاتحاد العربي لكرة القدم والقناة الناقلة للمباريات وقناة رؤيا.

هذا ويلتقي فريقا الشرطة العراقي والشباب السعودي الاثنين على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، وهو أول ملعب في الأردن سيشهد تقنية الـ VAR في الأردن.

وتمتلك قناة رؤيا الفضائية، واحد من أكثر شاحنات البث المتطورة والاحترافية التي تستخدم في البث التلفزيوني.

وOB Van، هي عربة تستخدم في الإنتاج الميداني الإلكتروني للبرامج التليفزيونية أو الإذاعية من ستوديو تليفزيوني للبث عن بعد.

هذا وتأتي إشارات الكاميرا والميكروفون الاحترافية في شاحنة الإنتاج للمعالجة والتسجيل وربما النقل.