استدعاء ميسي ضمن قائمة باريس التي ستواجه ريمس

استدعى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان مواطنه ليونيل ميسي ضمن القائمة التي ستخوض مواجهة الليلة أمام المستضيف ستاد ريمس ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وانتقل "ليو" إلى صفوف الفريق الباريسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ووقع لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ولم يشارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات حتى الآن مع سان جيرمان في أي مباراة، علماً بأنه انضم للفريق العاشر من الشهر الجاري.

وتم استدعاء النجمين نيمار وكيليان مبابي كذلك ضمن اللائحة التي ستواجه ريمس.

وجمع باريس سان جيرمان تسع نقاط حتى الآن محققاً العلامة الكاملة منذ انطلاق الليغ 1 دون الاعتماد على كامل نجومه.

ميسي ومبابي ونيمار خلال التدريبات

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس

يقام اللقاء ليلة الأحد الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

أين يمكن مشاهدة اللقاء؟

يمكن متابعة المواجهة على قناة بي إن سبورتس 1 HD بريميوم بتعليق حسن العيدروس.