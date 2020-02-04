استطلاع رأي يظهر رفض تقنية الفيديو ومطالب بإلغائها

أظهر استطلاع رأي عن وجود حالة رفض لتقنية الفيديو بشكلها الحالي المستخدم في الدوري الإنجليزي ووصل الأمر بمطالب لإلغائها لدى البعض.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" التي أكدت نسبة 67% من الجماهير تجد في تقنية الفيديو متعة أقل خلال المباريات التي تطبق فيها.

ويرى 60% من إجمالي الجماهير المشاركة في استطلاع الرأي أن تقنية الفيديو تطبق بشكل سيء للغاية ويتم إدارتها بطريقة غير مناسبة.

بينما يرى 8% فقط من الجماهير أن التقنية تسير بشكل جيد ولا يجب تغيير أي شيء فيها، مقابل 74% يريدون إدخال التغييرات عليها.

في المقابل، أظهر الاستفتاء وجود نسبة 15% من الجماهير تريد أن تلغي التقنية بشكل كامل والعودة للطريقة القديمة في التحكيم.

وتريد نسبة 71% من الجماهير أن يتم تطبيق قانون يحد من استخدام تقنية الفيديو بوقت معين خلال المباريات، كما تؤيد نسبة 81% من الجماهير فكرة إضفاء المزيد من الشفافية على التقنية عن طريق مشاهدة ذات المشاهد التي تظهر للحكام في نفس الوقت.

وزادت طموحات الجماهير لتصل لرغبة 73% منهم للاستماع للمحادثات التي تجري بين الحكام أثناء مناقشة حالات تدخل تقنية الفيديو.

يذكر أن تقنية الفيديو بدأت بشكل رسمي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل مختلف عن بقية الدوريات حيث لا يعد الحكم الرئيسي هو المتحكم الأساسي فيها، كما أنه لا يراجع الحالات عبر شاشات بنفس طريقة بقية الدوريات.