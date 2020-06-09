استفتاء: رونالدو الأفضل في 20 سنة

في استفتاء جماهيري أجرته شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حول أفضل المهاجمين في أوروبا خلال السنوات العشرين الأخيرة، جاء كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الأول، متفوقاً على تييري هنري هداف آرسنال السابق الذي وصل معه إلى التصفية النهائية.

وكانت الشبكة اختارت 32 مهاجماً أوروبياً للتصفية من أبرزهم واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وزلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، ودافيد فيا، لاعب أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق، وهاري كاين لاعب توتنهام هوتسبير، وأنتوان غريزمان لاعب برشلونة، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وآلان شيرار، وغاريث بايل لاعب ريال مدريد الحالي، ومايكل أوين.

وخرج كاين وبايل وأوين من دور الـ 32، بينما خرج مبابي وشيرار من دور الـ 16، في حين خرج فيا وروني من دور الثمانية، بينما وصل رونالدو، وهنري إلى التصفية النهائية، وتفوق البرتغالي على أسطورة آرسنال.

وكانت الشبكة قد وضعت بعض المعايير منها أن يكون المهاجم سجل خلال العقدين الأخيرين 20 هدفاً على الأقل في ثلاثة مواسم مختلفة، كما وضعت «بي بي سي» في الاعتبار أداء هؤلاء المهاجمين مع منتخباتهم الوطنية.