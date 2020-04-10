استقالة جماعية في برشلونة تضع بارتوميو تحت الضغط

استقر 6 من أعضاء نادي برشلونة، على تقديم استقالة جماعية الخميس، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي لطخت جدران كامب ناو مؤخراً.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، أبلغ أعضاء مجلس إدارة برشلونة، بأنه لا يثق فيهم، بسبب التسريبات التي تخرج لوسائل الإعلام، وأيضاً بسبب أزمة مواقع التواصل.

وبحسب محطة “كادينا سير” الإسبانية، فإن 6 أعضاء من مجلس إدارة برشلونة قدموا أوراق استقالتهم، ويتعلق الأمر بكل من إيميلي روسو، وإنريكي تومباس، وسيلفيو إلياس، وجوسيب بونت، وماريا تيكيسيدور، وجوردي كالسامجليا.

وقدم الأعضاء الستة أمام كاتب العدل، خطاباً يوضح أسباب الاستقالة، وجاء على الشكل التالي: “نود أن نعلن هنا بأن الأسماء في آخر الورقة قد قدمت استقالتها رسمياً لباريتيمو بقرار لا رجعة فيه.

“نشعر بخيبة أمل بعد موضوع التواصل الاجتماعي ونطالب بعرض النتائج للعلن.. نشكر جميع أعضاء برشلونة الذين تعبوا خلال المرحلة، عناق كبير منا للجميع”.

ووفقاً للقوانين، فإن مجلس إدارة برشلونة يجب أن يتكون من 14 عضواً على الأقل، ومع استقالة ستة إداريين، أصبح المجلس الحالي يتكون من 13 عضواً، بالإضافة إلى بارتوميو.

وعلى الرغم من استقالة ستة أعضاء من مجلس إدارة النادي الكتالوني، وبقاء 13 عضواً فقط، إلا أن القوانين تسمح للمجلس بالانعقاد والاستمرار، إلى حين تعيين عضو آخر لتحقيق الشرط المطلوب (14 عضواً).