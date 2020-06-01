استكمال دوري أبطال أوروبا معلق بسبب فيروس كورونا

رغم تحديد موعد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى وتراجع موجة انتشار فيروس كورونا في القارة، إلا أن استكمال دوري الأبطال يبقى معضلة كبرى.

ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وضع أسس لاستكمال موسم دوري الأبطال وفقاً للظروف والمستجدات الجديدة التي حدثت بسبب تفشي الوباء.

وفي الوقت الذي من المفترض أن تبدأ فيه منافسات البطولة في أغسطس، لم يتم التوصل بعد إلى الكيفية التي ستستكمل بها المباريات مع تلاشي إمكانية خوض مواجهات ذهاب وإياب مع سفر متكرر كما كان الحال في الأوضاع الطبيعية.

ولا تبدو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة للمخاطرة بانتشار المرض من جديد نظراً لعبور المعدات والأشخاص بين حدودها.

وبالنسبة لمباريات ربع النهائي ونصف النهائي، تظهر مشكلة إقامتها إما على ملاعب محايدة أو خلف أبواب مغلقة.

وإن تعقدت الأمور، فإن الفكرة الأخرى التي وضعها يويفا على الطاولة هي جمع الفرق الثمانية المتأهلة لمراحل خروج المغلوب في مدينة واحدة، وإجراء منافسات إقصائية لتحديد المتأهلين للنهائي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمباراة النهائية فإن ملعب آتاتورك الذي كان من المقرر أن يستضيفها لا يبدو الخيار الوحيد.

يذكر أن منافسات دور الستة عشر شهدت إجراء منافسات مرحلة الذهاب وبعض مباريات مرحلة الإياب، قبل أن تتوقف الأنشطة جميعها بفعل الوباء الذي أفسد كل الحسابات.