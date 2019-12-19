استمرار ابتعاد آرتور عن الملاعب

سيواصل آرتور غيابه عن برشلونة في المباراة القادمة أمام ديبورتيفو آلافيش ضمن المرحلة الأخيرة من منافسات الدور الأول للدوري الإسباني.

وكانت مواجهة البرسا وأتلتيكو مدريد، والتي فاز بها فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي بهدف ليونيل ميسي آخر مشاركة للبرازيلي بقميص البلاوغرانا، وذلك في الأول من الشهر الجاري.

وعانى آرتور من مشاكل في العانة وقفت حائلاً دون مشاركته، قبل أن يتعافى ثم ينتكس مجدداً ليسجل غيابه عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.

وكشفت تقارير إسبانية أن نجم الوسط سيغيب عن المباراة الأخيرة في 2019 أيضاً بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي أغضبه كثيراً وجعله يقرر السفر إلى غويانيا، مسقط رأسه من أجل تلقي العلاج والعودة سريعاً للملاعب.

ويتطلع آرتور إلى المشاركة بقميص البارسا في 2019 وتحديداً أمام إسبانيول، والتي من المقرر أن تقام في 4 من الشهر القادم، ويأمل البرازيلي من خلال سفره للاستشفاء أن يجد العلاج اللازم وينتهي من هذه الإصابة إلى الأبد.

يذكر أن برشلونة سيسافر بعد مواجهة إسبانيول إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام بمشاركة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ويتقاسم برشلونة حالياً صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 36 نقطة لكلٍ منهما بعد تعادلهما في الكلاسيكو دون أهداف.