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استمرار غياب ميسي عن تدريبات برشلونة

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 04:50
ميسي ولويس سواريز يتابعان مواجهة برشلونة وبيتيس من المدرجات
ميسي ولويس سواريز يتابعان مواجهة برشلونة وبيتيس من المدرجات

استمر غياب نجم برشلونة، ليونيل ميسي عن التدريبات عشية مواجهة أوساسونا، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن البارسا عاد للتدريبات صباح الاثنين، تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي، تحضيراً للمباراة القادمة أمام أوساسونا.

وأضافت أن "ليو" واصل غيابه ولم يتدرب رفقة الفريق، بعد تعرضه لانتكاسة قبل مواجهة ريال بيتيس.

وتابعت أن تدريبات برشلونة شهدت تواجد الثنائي الشاب كارليس بيريز وآنسو فاتي، بعد تألقهما أمس في المواجهة أمام ريال بيتيس التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2.

يذكر أن برشلونة استعاد توازنه بهذا الانتصار بعد سقوطه في المرحلة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد.

Via SyndiGate.info


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