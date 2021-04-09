استمرار غياب هازارد وكارفاخال قبل موقعة الكلاسيكو

أعلن ريال مدريد عن قائمته لمباراة القمة المرتقبة غداً السبت ضد برشلونة، في كلاسيكو مباريات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وضمت قائمة حامل لقب الدوري 19 لاعباً من الفريق الأول في ظل الإصابات التي ضربت صفوفه طوال الموسم، ومستمرة حتى الآن.

وشهدت اللائحة استمرار غياب العناصر الرئيسية مثل القائد سيرخيو راموس، والمدافع رافاييل فاران المصاب بفيروس كورونا، مع عدم عودة الظهير الأيمن داني كارفاخال أو النجم إيدين هازارد الذي تدرب مؤخراً، لكن يبدو أن مستوى لياقته البدنية الحالي لا يؤهله لدخول قائمة الفريق.

وسيستمر المدرب زين الدين زيدان في الاعتماد على الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع، في حين سيعتمد على الجناح لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن.

وستكون أنظار عشاق المدريدي على الشق الهجومي الذي تألق في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مع تسجيل الجناحين فينيسيوس جونيرو وماركو آسينسيو لأهداف الملكي الثلاثة ضد ليفربول، في حين سيكون كريم بنزيمة مصدر الخطورة الأكبر مع تسجيل 9 أهداف خلال آخر 8 مباريات في مختلف البطولات.