استمرار كوتينيو في برشلونة أصبح خياراً وارداً

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه قد نشهد تغييراً مفاجئاً في مستقبل النجم فيليبي كوتينيو خلال الأيام المقبلة، حيث ازدادت فرص استمراره مع برشلونة بعد الهزيمة القاسية من فريقه الحالي بايرن ميونيخ.

ويلعب البرازيلي في بايرن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ورفض النادي البافاري تفعيل خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو، الأمر الذي جعل البارسا مضطراً للبحث عن نادٍ جديد مستعد لشراء لاعبه.

ويسعى برشلونة لبيع بعض نجومه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا، فهو يريد من جهة الحصول على أموال لإعادة ضبط ميزانيته، ومن جهة أخرى يستهدف تخفيض فاتورة أجور اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه من غير المستبعد استمرار كوتينيو في برشلونة، وهو ما أكده وكيل أعماله في وقت سابق أيضاً، حيث ترك الباب مفتوحاً للبقاء في كامب ناو رغم جميع التأكيدات على رحيله.

وتشير التوقعات إلى عودة كوتينيو للدوري الإنجليزي، وهي البطولة التي تألق فيها مع ليفربول، وبالفعل هناك اهتمام من عدة أندية بالحصول على خدماته، لكن المشكلة تكمن في إصرار برشلونة على بيع البرازيلي مقابل 80 مليون يورو.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد فريق مستعد لدفع هذا المبلغ في الوقت الحالي، لا سيما وأن كوتينيو لم يقدم مستويات رائعة مع بايرن ميونيخ، وبالتالي ربما يجد النادي الكاتالوني نفسه مضطراً للإبقاء على اللاعب إن لم يصل العرض المناسب.

ومع تولي مدرب جديد الإشراف على برشلونة، وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، من المتوقع أن يحاول المدير الفني القادم إعادة توظيف كوتينيو حتى يمنحه فرصة لاستعادة مستواه في مشروع النادي الجديد.