استياء داخل غرف ملابس ريال مدريد بسبب زيدان

واصل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الاعتماد على سياسة التناوب بين اللاعبين هذا الموسم حتى في الخسارة ضد فالنسيا، وقرر الدفع بمارسيلو وإيسكو بدلاً من فيرلان ميندي وتوني كروس.

وتلقى ريال هزيمة قاسية على يد فالنسيا، برباعية لهدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميستايا ضمن المرحلة التاسعة من الليغا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن قرار الفرنسي بالدفع بمارسيلو وإيسكو كان مفاجئاً للاعبين في غرفة الملابس كونهم لم يفهموا تماماً بعض القرارات.

وقال المدرب بعد نهاية مواجهة فالنسيا أنه ليس لديه تفسير لما حصل، وهو الشعور نفسه لدى اللاعبين الذين حللوا المباريات السابقة خاصة الخسارتين أمام قادش في الدوري وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال، واللتين شارك فيهما مارسيلو وإيسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين يعرفون من يؤدي بشكل جيد ومن ليس في أفضل حالاته، لهذا السبب لم يفهموا الغياب في التشكيلة الأساسية للاعبين مثل كروس وميندي لصالح مارسيلو وإيسكو.

وأكدت الصحيفة أنه لا يزال احترام الفريق تجاه زيدان كاملاً، لكن بعض لاعبيه لم يفهموا أسباب التغيير في التشكيل أمام فالنسيا وأن لاعباً مثل ميندي تم استبعاده من التواجد مع منتخب فرنسا في فترة التوقف، مما تسبب في الشعور الاستياء لعدم مشاركته ليخسر ريال للمرة الثانية في الدوري.