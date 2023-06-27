استياء في برشلونة بسبب رفض فاتي وتوريس الرحيل هذا الصيف

في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي خلفها وراؤه بارتميو ومجلس إدارته، بات سوق الإنتقالات الصيفية مرحلة تحمل في طياتها الكثير من الحسابات والتقديرات.

ومنذ قدومه، يحاول لابورتا العمل على خفض الأجور وتسهيل رحيل النجوم المخضرمين لتوفير الأموال ، ومع ذلك لا يزال النادي يواجه مشكلة في التعاقد مع أسماء جديدة ويحتاج لبيع المزيد من اللاعبين.

برشلونة مستاء من أنسو فاتي وفيران توريس لإغلاقهما الباب أمام العروض الجديدة

فيران توريس وأنسو فاتي هما نجمان تعتبر مغادرتهما عن برشلونة أمر ضروري، حيث أنهما لم يضيفا أي شيء للفريق وكانت لديهم الحد الأدنى من المساهمات في نجاح الفريق الموسم الماضي، ولا يزالان يمتلكان قيمة سوقية جيدة.

ووفقًا لموقع "Barca News"، فإن هناك استياء في البارسا من كلا اللاعبين، وذلك لأنهم يرفضان الاستماع لأي عروض جديدة، ويخططان للبقاء في النادي والقتال لحجز مكان لهما في التشكيلة الأساسية، وهو ما لم يكن أمرًا مستحبًا بالنسبة للإدارة.

وقد لا يكون خروج توريس فارقًا بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، ولكن بالنظر إلى أنه يمكن أن يتم بيعه مقابل 60 مليون دولار، فإن ذلك سيحدث فرقًا ملموسًا بالتأكيد على فاتورة الرواتب.

من ناحية أخرى، قد يكون رحيل فاتي أكثر ربحية للبلوغرانا، حيث أنه موهبة محلية ولن يترتب على انتقاله أي أجور أو رسوم أخرى، ومع ذلك رفض أيضًا عرضًا لا يستهان به من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن بيع لاعبين مثل لينغليت وأومتيتي وديست يعد بداية جيدة بالنسبة للنادي الكتالوني، ولكن الحقيقة هي أن قرارات فاتي وتوريس قد يكون لها تداعيات هائلة على سوق الانتقالات في برشلونة هذا الصيف.