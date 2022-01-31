اسطنبول باشاكشهير يريد المصري تريزيغيه

يسعى اسطنبول باشاكشهير لضم النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه جناح أستون فيلا وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مع منتخب بلاده حالياً في كأس الأمم الإفريقية 2021، وقد سجل هدف الفراعنة الأول أمس في شباك جاره المغربي ليقوده إلى نصف نهائي البطولة.

وغاب تريزيغيه عن معظم فترات الموسم الجاري جراء تعرضه لإصابة في الركبة تعرض لها خلال خسارة فيلا أمام ليفربول 1-2 في أبريل الماضي.

ويحتل اسطنبول باشاكشهير المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري التركي ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن آلانياسبور صاحب المركز الثالث.

وأكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن النادي التركي يريد الحصول على خدمات النجم المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.