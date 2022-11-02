اشترك في قنوات beIN لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ حصريًا

أطلقت beIN ، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملة إعلامية جديدة موجّهة حصريًا لعشاق كرة القدم في المنطقة، من أجل الاستمتاع بالبطولة الأكثر ترقبًا في العالم قبل انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري.

قنوات beIN SPORTS هي الوجهة الأمثل لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 البالغ عددها 64 مباراة مباشرةً في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تغطية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بدقة HD 4k على 7 قنوات مخصصة. كما أعلنت beIN عن انضمام أكثر من 120 شخصية من كبار مقدمي البرامج والمراسلين والمعلقين والمحللين، الدوليين والإقليميين والمحليين إلى فريقها لتغطية البطولة.

يمكن للمشتركين الجدد والحاليين في beIN استخدام الرمز الترويجي "QATAR2022" للاشتراك في عرض القمة"VIP" وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 نوفمبر. ويتضمن العرض:

تغطية عالية الدقة لكل الأنشطة وجميع المباريات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المباشرة على قنوات beIN SPORTS MAX.

الحصول على باقة "قمّة"، التي تضم 96 قناة لمدة سنتين.

قناة beIN 4K لأفضل مشاهدة بتقنية فائقة الدقة (يتطلب تشغيل هذه القناه جهاز يعمل بتقنية 4K) .

رصيد شهري لمشاهدة أحدث الأفلام على beIN ON DEMAND و beIN BOX OFFICE.

اشتراك مجاني لـ beIN CONNECT لمشاهدة قنوات beIN بما فيها قنواتbeIN SPORTS MAX.

جهاز استقبال beIN، مع توصيل مجاني، حيثما كان ذلك متاحًا.

المصدر: بي إن سبورتس



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