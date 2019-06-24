اعتذار نيمار يمهد لعودته إلى برشلونة

أفادت تقارير إسبانية بأن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان وافق على طلب برشلونة من أجل السماح له بالعودة إلى كامب ناو مرة أخرى.

وزعمت تقارير منذ عدة أيام أن البارسا طلب من الدولي البرازيلي التقدم باعتذار حيال طريقة رحيله صوب باريس سان جيرمان صيف عام 2017.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار مستعد للاعتذار حتى يسهل من عودته إلى برشلونة.

كما احتلت صورة الظهير داني ألفيش الجزء الرئيسي من غلاف الصحيفة الكتالونية ليوم الاثنين، في إشارة إلى أن البرازيلي الآخر في متناول اليد، كونه يرغب في العودة إلى البارسا أيضاً بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان، ويدرس السكرتير الفني للبارسا خيار إعادته في حالة رحيل نيلسون سيميدو.

ويعني التوقيع مع ألفيش مجاناً في صفقة انتقال حر أن برشلونة سيتجاهل ضم فيليبي لويس موجهاً نظره صوب رافاييل غيريرو نجم بوروسيا دورتموند لمنافسة جوردي آلبا في مركز الظهير الأيسر.