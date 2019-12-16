افتتاح الملعب الوطني رمز أولمبياد طوكيو 2020

دشنت العاصمة اليابانية، الأحد، رسمياً الملعب الوطني المخصص لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، والذي يتسع لنحو 60 ألف متفرجاً ويتمتع بخصائص لمقاومة الحرارة المرتفعة المتوقعة خلالها.

وبني الملعب الأولمبي الجديد في موقع الملعب القديم الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، ويتألف من خمسة طوابق فوق الأرض واثنين تحتها، ويشمل مساحات خضراء على أطرافه للوقاية من أشعة الشمس.

كما صمم الإطار الخارجي للملعب بطريقة تسمح بإبعاد أشعة الشمس ومياه الأمطار، وتتيح دخول تيارات الهواء إلى داخله.

كما زود بثماني منشآت مخصصة لرش رذاذ المياه، و185 مروحة و16 قاعة مكيفة.

وخلال حفل افتتاح الملعب، نوه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتصميمه ذي “المستوى العالي”، و”تناغمه مع محيطه”.

وصمم الملعب المعماري كينغو كوما، معتمداً الخطوط اليابانية التقليدية واستخدام الخشب بطريقة تتيح الاندماج مع محيطه في وسط طوكيو.

وسيستضيف الملعب حفلي الافتتاح والختام، ومنافسات ألعاب القوى.

وتشكل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة التي تشهدها العاصمة اليابانية خلال فصل الصيف، أحد التحديات الأساسية لدورة الألعاب المقررة إقامتها بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبلين.

وفي حين ستستضيف طوكيو المنافسات، تقرر نقل سباق الماراثون إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال البلاد، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة أدنى بقليل، وذلك كإجراء وقائي للمتنافسين والمتفرجين.

وشهد بناء الملعب الأولمبي مشاكل عدة أبرزها تخلي آبي في سبتمبر 2016، عن تصميم سابق للمعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، بعدما تجاوزت التكاليف عتبة ملياري دولار أميركي.

كما تم خفض ارتفاع الملعب من 70 متراً إلى 47 متراً فقط، بعدما اعتبر الارتفاع الأول عالياً جداً مقارنة بالمنشآت الأخرى وسط طوكيو.

ووفقاً لمسؤولين يابانيين، بلغت تكاليف الملعب، بما يشمل أعمال البناء والتصميم والتنفيذ، 156.9 مليار ين ياباني (1.45 مليار دولار)، مما أبقى المشروع ضمن الميزانية المحددة.

وسيشهد الملعب أول نشاط رياضي في 21 ديسمبر من خلال سباق استعراضي يشارك فيه أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل يوساين بولت، على أن يكون أول حدث رسمي يستضيفه نهائي كأس الإمبراطور في كرة القدم، في اليوم الأول من عام 2020.