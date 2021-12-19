اقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

تزامن أمس السبت الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مع ختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (فيفا).

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطولة كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

هل سيعتمد فيفا اللغة العربية ؟

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

المصدر: فيفا