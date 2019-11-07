اقتراح مصري لتغيير معايير الكشف عن المنشطات

طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري خلال كلمته في المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة المنشطات ببولندا المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بإيقاف العمل بنظام الـ PCR للكشف عن المنشطات وتطويره والتطبيق لأول مرة في تاريخ "وادا" كشف المنشطات بالنظام الجيني، وهو الأمر الذي يعد ثورة في التعامل مع المنشطات في ظل الأزمات التي حدثت في السابق نتيجة العمل بالنظام الحالي.

ولاقى الاقتراح المصري ترحيباً من الدول المشاركة في المؤتمر واعتبروه انطلاقه لقلب الموازين في الكشف عن المنشطات.

واقترح صبحي عمل ورش وندوات خاصة بالحاصلين على الدورات من وادا، بين كافة الاتحادات الدولية الأعضاء في المنظمة، بهدف نقل الخبرات وزيادة الوعي بخطورة المنشطات على الرياضيين، وطرق معالجتها.