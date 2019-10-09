الأرجنتين تتعادل مع ألمانيا ودياً بهدفين لمثلهما

تفادى منتخب الأرجنتين السقوط أمام مستضيفه الألماني في القمة الودية التي جرت على ملعب سيغنال إيدونا بارك ليتعادل معه بهدفين لكلٍ منهما، بعدما كان التانغو متأخراً بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول.

احتاج المانشافات إلى 14 دقيقة فقط لاستكشاف مرمى حامي عرين الضيوف، عن طريق انطلاق من لوكاس كلوسترمان في الجهة اليمنى، انتهت بتمريرة على القائم القريب، قابلها سيرج غنابري قبل المدافعين، وفي الأخير أودعها في الشباك.

وعزز فريق المدرب يواكيم لوف تقدمه بالهدف الثاني بنفس الكيفية، لكن هذه المرة كان غنابري هو من أرسل العرضية على القائم البعيد، ليقابلها كاي هافيرتس بلمسة واحدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وأنابت الألواح الخشبية عن الحارس مارك أندريه تير شتيغين، بمنع تسديدة رودريغو دي بول القوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبطال العالم 2014 بثنائية نظيفة.

رفض المنتخب الأرجنتيني الرضوح في الشوط الثاني، وكانت البداية بعرضية نموذجية من أقصى الجانب الأيسر، ارتقى لها البديل لوكاس آلاريو، ليغالط حارس برشلونة برأسية في الزاوية المستحيلة داخل المرمى.

وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق، أدرك لوكاس أوكامبوس هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل تير شتيغين في التصدى لها، ليتعادل منتخب التانغو دون أسطورته وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بهدفين لمثلهما للماكينات.