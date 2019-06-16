الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا بثنائية في كوبا أميركا

حقق المنتخب الكولومبي فوزاً مستحقاً على نظيرة الأرجنتيني بثنائية نظيفة، فى المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أميركا المقامة فى البرازيل.

جاء هدف كولومبيا الأول عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، ومع اقتراب نهاية المباراة أضاف البديل دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ونجح منتخب كولومبيا في الحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره ضمن دوري المجموعات في المسابقة القارية ليحتل صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة مباراة منتخبي قطر وباراغواي لتكتمل مباريات الجولة الأولى.