الأرجنتين تضرب موعداً مع البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا

تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفنزويلي بهدفين دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

في الدقيقة الثالثة، استهل التانغو الفرص بتسديدة من سيرجيو أغويرو تصدى لها الحارس ويلكر فارينيز إلى ركنية، وفي الدقيقة 10 افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل بطريقة رائعة بالكعب بعد تمريرة من أغويرو.

بعد 3 دقائق، راجع ويلمار رولدان حكم اللقاء الفيديو بحثاً عن ركلة جزاء لمصلحة الأرجنتين، قبل أن يعود ويقرر عدم احتسابها.

في الدقيقة 20، أثير الجدل مجدداً حول لمسة يد ضد رونالدو هيرنانديز لاعب فنزويلا داخل المنطقة، ليعود الحكم إلى الفيديو مرة أخرى ثم يرفض احتسابها.

للمرة الثالثة وفي الدقيقة 27 تحديداً، عاد الحكم إلى الفيديو بحثاً عن ركلة جزاء لفنزويلا، لكن دون جدوى للمرة الثالثة أيضاً.

مع انطلاق الشوط الثاني، سدد لاوتاورو كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 64 جاءت أول تبديلات الأرجنتين بنزول آنخيل دي ماريا بدلاً من لاوتارو.

وفي الدقيقة 65 عاد الحكم إلى الفيديو للمرة الرابعة من أجل ركلة جزاء محتملة لفنزويلا، ومرة أخرى لم يرى الحكم وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 68، حل جيوفاني لو سيلسو مكان ماركوس آكونيا، لتأتي فرصة فنزويلا الأخطر في اللقاء في الدقيقة 71 بتسديدة من هيرنانديز تصدى لها فرانكو آرماني ببراعة.

وفي الدقيقة 74، ارتكب الحارس فارينيز خطأ فادحاً سجل منه لو سيلسو ثاني أهداف التانغو.

بهذا الانتصار، ضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع غريمه التاريخي منتخب البرازيل صاحب الأرض في نصف النهائي في الثالث من الشهر القادم.