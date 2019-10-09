الأرجنتين تفتقد "سحر" ميسي أمام ألمانيا

تم التأكيد على أهمية ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى الأسبوع الماضي، عندما تحدث آنخيل دي ماريا، في إحدى المرات النادرة، عن الأجواء داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وأثناء حديثه عن خروج المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي في نصف نهائي كوبا أميركا، قال لاعب وسط باريس سان جيرمان لشبكة "إي إس بي إن": "بعد المباراة، قال لنا ميسي أنه كان فخوراً بأداء المجموعة والوحدة التي ظهرت".

وأضاف: "توجه بالشكر للاعبين الشباب وقال لهم أن تواجدهم مع المنتخب جاء لأنهم يستحقون ذلك. وبعدما انتهى الكل كان يبكي لأنه وصل بالفعل لقلوب الجميع، وخاصة اللاعبين الشباب".

وخاض ميسي أول 90 دقيقة كاملة هذا الموسم أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي مع فريقه برشلونة، لكنه سيغيب عن المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني اليوم الأربعاء بسبب عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر التي وقعت عليه من قبل اتحاد كونميبول بعد خروج فريقه من نصف نهائي كوبا أميركا.

وأصبح بقاء ميسي في برشلونة خلال فترة التوقف الدولي عادة في السنوات الأخيرة حتى بدون وجود عقوبة الإيقاف.

وسيكون اللاعب الذي سجل هدفاً في مرمى برشلونة، في الليلة التي لعب فيها ميسي أول مباراة كاملة له، لاوتارو مارتينيز أحد هؤلاء الذين سيكونون مطالبين بتعويض غياب "ليو".

وقام النجم الصاعد بعمل جيد أمام المنتخب المكسيكي في آخر المباريات الودية للأرجنتين، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز بها التانغو برباعية نظيفة.

وأكمل لاوتارو أداءه الجيد بتسجيله أول هدف له في دوري أبطال أوروبا في كامب ناو، الأسبوع الماضي، والذي منح إنتر ميلان التقدم على برشلونة، الذي كان يضم ميسي، ومع نهاية المباراة، تبادل اللاعبان قميصيهما.

واستطاع ميسي أن يصنع هدف التعادل الذي سجله لويس سواريز، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1.

وقال لاوتارو: "طلبت تبديل القميص معه قبل المباراة وبنهايتها جاء وأعطاني قميصه. تطورت علاقتنا بشكل جيد. إنه المثال بالنسبة لي كلاعب وشخص".

بدون احتمالية استخدام لاعبين من ريفر بلايت وبوكا جونيورز، لأنهما يواجهان بعضهما البعض في نصف نهائي كأس ليبيرتادوريس، سيعتمد المدرب ليونيل سكالوني على لاوتارو مرة أخرى.

كما استدعى أيضاً آنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد، وماتياس فارغاس من إسبانيول.

وحتى الآن لم يسجل كوريا أي هدف لأتلتيكو هذا الموسم وبدأ مباراة وحيدة من ست مباريات شارك بها، وحرمه القائم من تسجيل أول أهدافه في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلباً مع بلد الوليد، ووجد نفسه خلف ألفارو موراتا ودييغو كوشتا وجواو فيليكس في تفكير دييغو سيميوني مدرب الفريق.

إنه مقياس على أن الأرجنتين استنزفت مواردها الهجومية وأنه لا بد حالياً من الاعتماد على البدلاء لملء الفراغ الذي تركه ميسي.

ويعد فارغاس بشكل كبير الخيار الأول، لكن فريقه يكافح للبقاء في الدوري الإسباني.

وشارك فارغاس في مباراة فريقه الأخيرة التي خسرها أمام ريال مايوركا وجعلت الفريق يتراجع للمركز الثاني من القاع.

ويتواجد مع المنتخب الأرجنتيني أيضاً لوكاس أوكامبس، الذي يقدم موسماً جيداً مع إشبيلية، كما يتواجد أيضاً لوكاس آلاريو مهاجم باير ليفركوزن.

ولم تكن مشكلة المنتخب الأرجنتيني في آخر مبارياته أمام المكسيك تسجيل الأهداف، حيث سجل لياندرو باريديس أيضاً في الشوط الأول من المباراة التي انتهت برباعية نظيفة. لكن وراء الأهداف هناك عجز في القيادة في غياب ميسي مثلما يقول دي ماريا.

جاءت أهداف المنتخب الأرجنتيني في مباراة المكسيك بفضل الدفاع السخي، الذي لا يمكن للمنتخب الأرجنتيني الاعتماد عليه أمام غريمه الألماني.

الطريق دون ميسي (32 عاماً) سيكون صعبا، وربما تكون مباراة الأربعاء بمثابة تذكير بذلك.