الأرجنتين تكتسح الإمارات ودياً

اكتسح منتخب الأرجنتين مستضيفه الإماراتي بخماسية نظيفة في اللقاء الدولي الودي الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفائز لبطولة كأس العالم قطر 2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من جوليان ألفاريز (17)، وآنخيل دي ماريا (هدفان) في الدقيقتين 25 و 36، وليونيل ميسي (44)، وخواكين كوريا (60).

وفي لقاء ودي آخر، حقق منتخب كرواتيا الفوز على نظيره السعودي بهدفٍ وحيد حمل توقيع أندريه كراماريتش قبل 8 دقائق على النهاية.

كما تغلب منتخب تونس على خصمه الإيراني بهدفين دون رد سجلهما نعيم سليتي (62 من ركلة جزاء)، وعلي العابدي (69).