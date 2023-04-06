الأرجنتين تنتزع صدارة تصنيف فيفا للمنتخبات

البوابة - خطف منتخب الأرجنتين صدارة تصنيف المنتخبات العالمي الذي صدر اليوم الخميس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفع التانغو رصيده إلى 1840.93 نقطة في المركز الأول الذي احتله للمرة الأولى منذ 6 أعوام، متفوقاً على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني.

بدوره، تراجع منتخب البرازيل للمركز الثالث، يليه منتخب بلجيكا ثم المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، ثم هولندا وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من السادس وحتى العاشر على الترتيب.

في الوقت ذاته، حافظ منتخب المغرب على تواجده في المركز 11 (الأول عربياً وإفريقيا)

ترتيب العشرة الآوائل وفقاً لتصنيف فيفا للمنتخبات