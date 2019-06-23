الأرجنتين تهزم قطر بهدفين وتقصيها من كوبا أميركا

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره القطري بهدفين دون رد في ختام منافسات المجموعة الثانية لكوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

البداية كانت سريعة للغاية في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من لاوتارو مارتينيز مرت فوق العارضة، تلاها مباشرةً خطأ دفاعي من بسام الراوي أدى لتسجيل مارتينيز لأول الأهداف في نفس الدقيقة.

وبعد مرور 22 دقيقة، مرر ليونيل ميسي داخل المنطقة إلى سيرجيو أغويرو، إلا أن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد الراوي ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس فرانكو آرماني لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

في الدقيقة 55 حل ماركوس آكونيا مكان جيوفاني لو سيلسو في أول تبديلات الأرجنتين.

وفي الدقيقة 60 أهدر أغويرو فرصة أخرى من عرضية أتته ليحولها بالرأس، لكنها خرجت إلى ركنية.

مرة أخرى عاود مهاجم مانشستر سيتي المحاولة في الدقيقة 62 إلا أن الحارس سعد الشيب نجح في التصدي.

وفي الدقيقة 76 ترك مارتينيز موقعه لباولو ديبالا، وعلى الناحية الأخرى دخل عبد الله الأحرق بدلاً من سالم الحجري.

وأتى ثاني الأهداف بتوقيع أغويرو في الدقيقة 82 بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة في الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 85 حل جيرمان بيتزيلا بدلاً من خوان فويث، فيما دخل حامد إسماعيل بدلاً من بيدرو كوريا بسبب الإصابة.

بهذا الانتصار، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب كولومبيا المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بنقطتين.

وودع المنتخب القطري البطولة رسمياً بنقطة واحدة في المركز الرابع.