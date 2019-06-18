الأرجنتين تواجه باراغواي بتغييرات كثيرة

يخطط ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لإحداث تغييرات واسعة في التشكيل، قبل مواجهة باراغواي فجر الخميس، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أميركا 2019.

ووفقاً لصحيفة “غلوبو سبورت” واسعة الانتشار في البرازيل مستضيفة البطولة، أغلق سكالوني التدريبات أمس أمام الجماهير ووسائل الإعلام، من أجل تنفيذ مخططاته بهدوء، بعد الضغط الهائل الذي عاناه إثر الهزيمة أمام كولومبيا في الجولة الأولى بهدفين نظيفين.

ووفقاً للصحيفة، ينوي سكالوني إبعاد آنخيل دي ماريا الجناح الأيسر، عن التشكيل الأساسي، وإشراك رودريغو دي بول منذ البداية.

وكان المدرب الشاب أدخل لاعب أودينيزي مطلع الشوط الثاني أمام كولومبيا بدلاً من دي ماريا، بعد تقديم جناح باريس سان جيرمان لأداء متواضع خلال الـ 45 دقيقة الأولى.

ولن تتوقف التغييرات عند ذلك فقط، إذ قالت الصحيفة البرازيلية أن سكالوني يتجه لإشراك ميلتون كاسكو لاعب ريفر بلايت، في مركز الظهير الأيسر، بدلاً من رينزو سارافيا الذي تلقى بطاقة صفراء أمام كولومبيا.

كما لم تستبعد الصحيفة تغيير الأسلوب التكتيكي بإشراك مهاجم إضافي منذ البداية إلى جانب سيرجيو أغويرو، علماً بأن لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا وماتياس سواريز هم من يشكلون خط الهجوم.