الأرجنتين تواصل تربعها على قمة تصنيف فيفا للمنتخبات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيفه الشهري للمنتخبات اليوم الخميس والذي لم يشهد أي تغيير على تصنيف الفرق الثلاثة الأولى.

واستمرت الأرجنتين في الصدارة تليها فرنسا ثم البرازيل، فيما ارتقت إنجلترا للمركز الرابع على حساب بلجيكا التي أصبحت خامسة.

وقفزت كرواتيا خطوة لتصبح في المركز السادس مقابل تراجع هولندا للمركز السابع.

أما المراكز من الثامن وحتى العاشر فبقيت من نصيب إيطاليا والبرتغال وإسبانيا على الترتريب.

إفريقياً، واصلت المغرب تصدرها لمنتخبات القارة السمراء رغم تراجعها إلى المركز 13، وهو نفس حال تونس التي تراجعت بدورها للمركز 31، لكن الجزائر ومصر قفزتا للمركزين 33 و34 على الترتيب.

آسيوياً، احتلت اليابان الصدارة في المركز 20، ثم إيران (22)، وأستراليا (27)، وكوريا الجنوبية (28).