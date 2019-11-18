الأرجنتين وأوروغواي تتعادلان في الأراضي المحتلة

خيّم التعادل الإيجابي على أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره الأوروغوياني، في المباراة الودية الاستعدادية التي أُقيمت في تل أبيب وانتهت بهدفين لكل منهما.

تأتي هذه المباراة بعد أيام من فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بهدف نظيف من توقيع ليونيل ميسي في السعودية، وكذلك الفوز الأوروغويائي على المجر.

المباراة التي جاءت مثيرة في أحداثها تقدم فيها منتخب أوروغواي عبر إيدينسون كافاني في الدقيقة 34، قبل أن يتمكن سيرجيو أغويرو من التعديل في الدقيقة 63.

لكن فرحة التعادل لم تدم طويلًا للتانغو، حيث عاد المنتخب السماوي وأحرز هدف التقدم من جديد بعد ركلة حرة مثالية نفذها لويس سواريز بصورة أكثر من رائعة (69).

في نهاية المطاف، أدرك "ليو" التعادل للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة بعد ركلة جزاء احتسبت على مارتن كاسيريس بداعي لمسه الكرة بيده.

بعض التقارير كانت قد تناولت أن مشادة حدثت بين ميسي وكافاني في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بين الشوطين، لكن سواريز ودييغو غودين تدخلا وقاما بحل الأزمة بين الطرفين.

يذكر أن المباراة تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك لكوبا أميركا التي تقام نسخة استثنائية منها الصيف القادم على الأراضي الأرجنتينية والكولومبية.