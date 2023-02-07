الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي تقدم ملفاً مشتركاً لاستضافة كأس العالم 2030

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اليوم الثلاثاء عن تقدم الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي بملف رباعي مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2023.

وتم الكشف عن هذا الملف رسمياً خلال مؤتمر صحفي أقامه كونميبول في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بوينوس آيريس.

وصرح أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بعد هذا الإعلان بالقول: "نرغب باستضافة كأس العالم مرة أخرى، في الذكرى المئوية لتأسيس البطولة (مونديال أوروغواي عام 1930)، يتمتع جميع سكان أميركا الجنوبية بالكثير من الشغف.

"نعيش كرة القدم بهذه الطريقة، وندرك أنه التزام كبير، نريد أن نظهر للعالم أن الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي دول قادرة على استضافة كأس العالم 2030.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 أقيمت في قطر نهاية العام المنصرم واعتبرها كثيرون النسخة الأفضل تاريخ المسابقة.