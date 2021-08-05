أولمبياد طوكيو: الأردني عبد الرحمن المصاطفة‎ يكتفي ببرونزية في الكاراتيه

اكتفى الأردني عبد الرحمن المصاطفة ببرونزية في كاراتيه الكوميتيه لوزن 67 كيلوغرام في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر النجم البالغ من العمر 25 عاماً والذي يدرس الطب أمام خصمه التركي إيراي سامدان بنقطتين دون رد الذي تأهل بدوره للقاء الميدالية الذهبية.

وحقق الأردني الانتصار في جميع مبارياته السابقة، وكان من المتوقع أن يبلغ لقاء الميدالية الذهبية، إلا أنه لم يظهر بالصورة المطلوبة.

المصاطفة يهدي الأردن الميدالية الثانية في الأولمبياد

وهذه هي الميدالية الثانية للأردن في منافسات أولمبياد طوكيو بعد فوز صالح الشرباتي بفضية التايكواندو لوزن 80 كيلوغرام.

وتستمر منافسات الألعاب الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو حتى الثامن من الشهر الجاري.