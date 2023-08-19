الأردني موسى التعمري يسجل هدفين ويقود مونبيليه لفوز كبير على ليون

تألق النجم الدولي الأردني موسى التعمري مهاجم مونبيليه وقاده للفوز على مستضيفه أولمبيك ليون العريق بأربعة أهداف لهدف اليوم السبت على أرضية ملعب غروباما ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

وقدم صاحب الـ 26 عاما عرضا مميزا وسجل هدفين عالميين في شباك صاحب الضيافة في الدقيقتين 39 و 66 بعد مجهود فردي استثنائي.

وكان زميله آرنود نور الدين قد افتتح التسجيل للضيوف بعد 20 دقيقة على البداية، فيما سجل المخضرم أليكساندر لاكازيت هدف ليون الوحيد في الدقيقة 69.

وأكمل أصحاب الأرض الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي إثر طرد لاكازيت (80).

واختتم آكور آدامز التسجيل لمونبيليه في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، رفع مونبيليه رصيده إلى 4 نقاط جعلته يعتلي صدارة الترتيب العام، فيما بقي رصيد أولمبيك ليون خالياً من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.