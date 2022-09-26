الأردن تفوز ببطولة الأردن الدولية الودية على حساب عُمان

فاز المنتخب الأردني ببطولة الأردن الدولية الودية الرباعية بعد تفوقه على جاره العُماني بهدفٍ دون رد في اللقاء النهائي الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي اليوم الاثنين.

ويدين النشامى بهذا الانتصار لإحسان حداد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء أودعها على يمين الحارس إبراهيم المخيني.

العراق تظفر بالمركز الثالث في بطولة الأردن الرباعية

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تفوق المنتخب العراقي على جاره السوري بالنتيجة ذاتها، بفضل هدف سجله أيمن حسين في الدقيقة 26 من زمن المواجهة.

يذكر أن البطولة الودية شهدت مشاركة المنتخب الأردني صاحب الضيافة ومنتخبات عُمان العراق وسوريا وأقيمت مبارياتها على ستاد عمان الدولي وستاد الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمان.