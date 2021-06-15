الأردن تودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة من أستراليا

ودع منتخب الأردن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة للدور الحاسم لمونديال قطر 2022، بعد خسارته الثلاثاء أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب جابر بالكويت.

وأضاع النشامى حلم التأهل للمونديال، ما شكل صدمة للشارع الرياضي المحلي الذي كان يأمل بالبقاء في دائرة المنافسة.

ونجح المنتخب الأسترالي في التفوق على غريمه، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 75 عن طريق هاري سوتار في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لاعب المنتخب الأردني موسى العمري.

وتأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال وكأس آسيا 2023 في الصين، بعد تصدره للمجموعة برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد النشامى عند 14 نقطة في المركز الثالث.

وخطف منتخب الكويت المركز الثاني بعد فوزه على منتخب تايبيه بهدفين لهدف، إلا لم ينجح في حسم تأهله كأفضل منتخب يحقق المركز الثاني.