الأزمة تشتعل بين وكيل بوغبا وإدارة مانشستر يونايتد

يبدو أن العد التنازلي لرحيل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد قد بدأ، وذلك لعدم شعوره بالراحة خلال الفترة الماضية، إلى جانب معاناة الشياطين الحمر هذا الموسم وتحقيقهم نتائج سلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن أزمة تدور في الأفق بين مينو رايولا، وكيل بوغبا، وإدارة يونايتد، بسبب المماطلة في العروض التي تتقدم للتعاقد مع الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس على استعداد لتقديم عرض ليونايتد يتضمن انضمام إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش، مقابل الحصول على خدمات بوغبا في يناير.

وكان بوغبا في صراع دائر مع إدارة مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الرحيل، لا سيما وأنه كان لديه عرض جاد من ريال مدريد الذي سعى بكل قوة من أجل التعاقد معه، بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينغي، لكنه استمر ضمن صفوف أولد ترافورد، بسبب إصرار أولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد، على استمراره هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس أصبح الأقرب للحصول على خدمات النجم الفرنسي في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا يخوض خلال الفترة الحالية برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً في دبي من أجل التعافي من إصابة في القدم، للحاق بموقعة ليفربول المقبلة، المقررة في 20 من الشهر الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل المدير الفني النرويجي في أولد ترافورد.