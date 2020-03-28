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الأعداد تتزايد لإلغاء الدوري الإنجليزي

منشور 28 آذار / مارس 2020 - 04:18
ليفربول مهدد بفقدان لقب الدوري الإنجليزي
ليفربول مهدد بفقدان لقب الدوري الإنجليزي

كشف تقرير أمس عن تطور جديد بشأن مصير منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكانت رابطة البريميير ليغ والاتحاد الإنجليزي قد قررا تمديد إيقاف بطولة الدوري حتى 30 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تمديد الموسم الحالي لأجل غير مسمى.

ووفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية، فإن عدد أندية البريميير ليغ التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي، في تزايد مستمر.

وأشارت إلى أن شخصيات بارزة في أندية الدوري تعتقد أنه لا مكان للرياضة في الوقت الراهن، حتى لو تسبب قرار الإلغاء في حرمان ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول يفصله انتصاران فقط عن الحصول رسمياً على اللقب لأول مرة منذ عام 1990.

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر، الخميس، إلغاء الدوري الوطني، من الدرجة الثالثة حتى السادسة للموسم الحالي بجانب منافسات دوريات الهواة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

Via SyndiGate.info


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