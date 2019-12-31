الأمير علي: أنس بني ياسين محتجز في ايران

قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين أن لاعب المنتخب الوطني أنس بني ياسين محتجز حالياً في إيران، بعد ان ذهب للاحتراف هناك.

وكتب الأمير علي عبر حسابه على تويتر: “أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لنادي هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.

وكان بني ياسين قد وصل في منتصف أيلول الماضي إلى إيران، للاحتراف مع فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.