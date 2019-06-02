الأندية الأوروبية تسعى للتجديد في سوق الانتقالات

تتباين طموحات الفرق الأوروبية من سوق الانتقالات الصيفية، فبين ريال مدريد الساعي إلى إعادة بناء فريقه وبايرن ميونيخ الآمل في تجديد شبابه، ومن هناك رحيل أنتوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد، وتصريح غامض لكيليان مبابي بشأن باريس سان جيرمان، هذه هي أبرز المحطات التي تؤشر إلى أن سقف موسم الانتقالات الأوروبية سيكون مرتفعاً.

في إسبانيا خاض النادي الملكي أسوأ موسم له منذ 20 عاماً. فخلال موسم واحد، شهد ملعب سانتياغو بيرنابيو ثلاثة مدربين مختلفين، وفقدان دوري الأبطال بعد ثلاثة ألقاب متتالية، وإنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث بفارق 18 نقطة عن الغريم برشلونة المحتفظ باللقب، وخلف القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد.

“الطلقة الأخيرة” في جعبة إدارة النادي ورئيسه فلورنتينو بيريز كانت إيكال الأمانة مجدداً للمدرب السابق زين الدين زيدان صاحب الإنجازات والألقاب مذ تولى المسؤولية مطلع 2016 وحتى رحيله نهاية موسم 2017-2018.

عاد "زيزو" إلى القيادة الفنية خلفاً لسانتياغو سولاري الذي كان قد حل بدوره في وقت سابق بدلاً من جولين لوبيتيغي.

عودة زيدان وتصريحاته بشأن لاعبيه الحاليين أو آخرين يثيرون إعجابه، باتت تحرك دفة الانتقالات.

حتى الآن أبرم النادي صفقتين: المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (21 عاماً) من بورتو، ومواطنه الشاب رودريغو (18 عاماً) من سانتوس.

لكن التقارير تداولت أسماء أخرى من العيار الثقيل، وسط توقعات بأن يحطم ريال مدريد هذا الصيف رقمه القياسي لصيف 2009 حينما أنفق نحو 254 مليون يورو على التعاقدات الجديدة.

الأسماء المطروحة يتصدرها إيدين هازارد لاعب تشيلسي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من العاصمة الإسبانية.

هناك اسم آخر هو بول بوغبا المتوج بطلاً لمونديال 2018 مع فرنسا، والذي ترجح التقارير أنه يميل إلى مغادرة مانشستر يونايتد رغم بداية إيجابية لعلاقته بالمدرب أولي غونار سولشاير منذ حلوله بدلاً من جوزيه مورينيو في ديسمبر.

اسم ثالث، وهو الأبرز، يتمثل في مبابي، الموهبة الصاعدة لكرة القدم الفرنسية. حيث فتح الشاب البالغ من العمر 20 عاماً باب التكهنات على مصراعيه في الأيام الماضية عندما تحدث عن رغبة بتحمل مسؤوليات أكبر، في ناديه الحالي سان جيرمان أو في “مكان آخر” رغم تأكيدات إدارة النادي باستمراره.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اللائحة تطول وتشمل أسماء لها الأولوية، وأخرى قد تشكل تعويضاً لها بحال لم ينل ريال مبتغاه: لوكا يوفيتش، وكريستيان إيريكسن، وربما نيمار، نجم برشلونة السابق، والزميل الحالي لمبابي في باريس سان جيرمان.

المفارقة أن الصحيفة نشرت الجمعة مقالة رأي بعنوان “مبابي أو نيمار، فرصة لا يمكن لريال مدريد أن يضيعها”.

على الطرف الآخر سيكون برشلونة أيضاً محور متابعة، لا سيما بعد تأكيد غريزمان رحيله عن أتلتيكو.

وكان بطل العالم الفرنسي قاب قوسين أو أدنى العام الماضي من الانتقال للنادي الكتالوني، قبل أن يقرر البقاء في مدريد.

وعاد اسم غريزمان ليطرح مجدداً في أسوار البارسا، وسط شكوك وسائل إعلام إسبانية بحرارة الترحيب الذي سيلقاه في غرفة الملابس بعدما أحجم العام الماضي عن اختيار برشلونة.

وفي وقت سابق، أبرز النادي الكتالوني التعاقد مع فرينكي دي يونغ، أحد المواهب الشابة التي برزت هذا الموسم مع أياكس أمستردام، وقد يضيف إليه زميله المدافع ماتياس دي ليخت (19 عاماً).

في المقابل، قد يفتح باب الخروج أمام فيليبي كوتينيو. وفي فرنسا كرر سان جيرمان هذا الموسم خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم ضمه في صفوفه أغلى لاعبين في العالم، نيمار ومبابي.

الفريق الذي احتفظ بلقبه بطلاً لدوري فرنسا وأكد السبت تمديد مدربه توماس توخيل عقده معه حتى 2021، يبحث عن صيغة لفك الشيفرة الأوروبية، محاطاً بتقارير عن احتمال رحيل أحد نجمي الهجوم.

ويعد أندير هيريرا الذي ودع مانشستر يونايتد أحد الخيارات المطروحة في خط الوسط.

هجومياً، أكد سان جيرمان أن مبابي سيكون معه الموسم المقبل، لكن ذلك لم يهدئ من التقارير عن احتمال رحيله، لا سيما في ظل حديث عن صراع قيادة بينه وبين نيمار.

وفي ألمانيا، أحكم بايرن قبضته على لقب البوندسليغا للمرة السابعة توالياً، بعد موسم دانت فيه الأفضلية لبوروسيا دورتموند لفترات عدة.

وبدأ النادي البافاري عملية إعادة بناء بعدما ودع بنهاية الموسم المخضرمين فرانك ريبيري وآريين روبن. حسم ضم الظهيرين بينجامان بافار (شتوتغارت) ولوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، وتتجه أنظاره نحو خط المقدمة حيث أكد مؤخراً أنه يضع نصب عينيه لوروا سانيه المرتبط حالياً مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

التقارير تطرح أيضاً احتمال رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، كشف دورتموند سريعا نواياه، وأبرم ثلاثة تعاقدات في يومين: ثورغان هازارد ويوليان براندت ونيكو شولتس.

وفي الدوري الإيطالي حيث توج يوفنتوس بطلا للموسم الثامن توالياً، يبدو أن النشاط سيكون أكبر على صعيد المدربين من اللاعبين.

وترك ماسيميليانو آليغري فريق السيدة العجوز وأسماء عدة تتداول للحلول بدلاً منه: ماوريتسيو ساري (تشيلسي)، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وسيموني إنزاغي (لاتسيو).