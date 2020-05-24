الأندية الأوروبية تهنىء المسلمين بعيد الفطر المبارك

بادرت الكثير من أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بتهنئة أنصارها ومشجعيها المسلمين في العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ولاقت هذه المبادرة الاستحسان لدى الجماهير، وتعد هذه المبادرة التي دشنتها الأندية الأوروبية والمتمثلة في مشاركة المسلمين أعيادهم عربون تقدير للمسلمين الذين يتابعون هذه الأندية أكثر من أندية بلدانهم.

وهنأ نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني المسلمين بتغريدة قال فيها "يهنئكم برشلونة بحلول عيد الفطر، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير".

أما تهنئة أتلتيكو مدريد فجاءت بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : "يتقدم أتلتيكو مدريد إلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بأحر التهاني وأصدق الأماني بعيد الفطر المبارك، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية وأن يعيد الله الأعياد عليكم لسنين وسنين طويلة".

في حين جاءت تهنئة حامل لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي ليفربول الذي يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين المسلمين أبرزهم محمد صلاح وساديو ماني بنشره صورة متحركة أرفقها بتغريدة جاء فيها "من فرحة الشهر الكريم إلى فرحة عيد الفطر المبارك... تهنئتنا موصولة من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم جميعاً بخير، عساكم من عواده دائماً بأحسن حال".

كما هنأ مانشستر يونايتد متابعي حسابه من المسلمين على موقع "تويتر" بالعيد ونشر تغريدة قال فيها "خالص التهاني من الجميع في مانشستر يونايتد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عيدكم سعيد يا أحباب".

كما حذا مانشستر سيتي حذو غريمه يونايتد، وهنأ بدوره المسلمين بحلول العيد، حيث نشر صورة لملعب الاتحاد على حسابه بتويتر وأرفقها بعبارة "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .. كل عام وأنتم بخير".

أما الحساب الرسمي لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني باللغة العربية على "تويتر" ، نشر صورة لملعب آليانز أرينا أرفقها بعبارة "العيد فرحة .. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وتعد تهنئة الأندية العالمية لمتابعيها المسلمين بالمناسبات الدينية عادة سنوية تحرص عليها الأندية عبر حساباتها الرسمية، حيث لا تكاد الأندية العالمية تخلو من وجود لاعبين مسلمين ضمن صفوفها.