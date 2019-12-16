الأندية الإنجليزية تخشى تلقي خسائر فادحة نتيجة لتغريدة أوزيل

كشفت وسائل الإعلام البريطانية، عن قلق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من عواقب التغريدة السياسية التي نشرها صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل عبر حسابه على "تويتر" قبل يومين.

وسجل الدولي الألماني السابق اعتراضه على ما وصفه بـ "صمت العالم"، تجاه مع يحدث مع الأقلية المسلمة للإيغور في إقليم شينغ يانغ الصيني.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" أن قلق أندية البريميير ليغ، بدأ مع الموقف الذي اتخذته قناة "سي سي تي في" الحكومية، بإلغاء بث قمة الأحد التي جمعت آرسنال بمانشستر سيتي على ملعب الإمارات وانتهت بفوز الضيف بثلاثية نظيفة.

ووصف التقرير هذه الخطوة بالمأساوية، نظراً للاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات الصينية العملاقة في البريميير ليغ خلال السنوات الماضية، الأمر الذي قد يهدد هذا الاستثمار في المستقبل.

وأوضح المصدر أن ما قام به أوزيل، قد يكون له تداعيات كبيرة على الاستثمار الصيني في كرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد فشل آرسنال في تهدئة السلطات الصينية، بعد البيان الذي نشره النادي اللندني، لينأى بنفسه عن آراء ذي الأصول التركية.

ومن أبرز استثمارات الصين في الكرة الإنجليزية، استحواذ شركة فوسون على أسهم ولفرهامبتون، علماً بأن مانشستر سيتي لديه مستثمرون صينيون، كما أن شركة مراهنات صينية هي الراعي الرئيسي لقميص بورنموث وكريستال بالاس.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من يثير قلق أندية الدوري الأشهر عالمياً، هو خسارة ملايين الجنيهات، على غرار ما حدث بعد التصريحات المشابهة التي أدلى بها مدير هيوستن روكيتس لكرة السلة الأمريكية داريل موراي، حينما أظهر دعمه للمتظاهرين في هونغ كونغ.

وقامت الرابطة الصينية لكرة القدم والعديد من الشركات العملاقة بمعاقبة النادي الأميركي، بتجميد النشاطات التجارية معه.

وتعتبر الصين أكبر سوق لبيع حقوق البث التلفزيوني، حتى أن أندية البريميير ليغ تحصل على أكثر من نصف مليار جنيه من هذه الحقوق، الأمر الذي يثير القلق، إذا ما اتخذت الحكومة الصينية موقفاً في المرحلة القادمة.