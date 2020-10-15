الأندية الإنجليزية ترفض خطة إعادة هيكلة الدوري

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بياناً قالت فيه “الأندية العشرين جميعها وافقت بالإجماع على أنه لن تتم الموافقة على خطة ‘بروجيكت بيغ بيكتشر’ أو متابعتها من قبل البريميير ليغ أو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

وأضافت: "سنعمل معاً كمجموعة 20 نادياً على خطة استراتيجية لهيكلة كرة القدم الإنجليزية وتمويلها في المستقبل”.

وكان ليفربول ومانشستر يونايتد اقترحا خطة سيتم بموجبها تخفيض عدد أندية الدوري الممتاز من 20 إلى 18، وإلغاء مسابقتي كأس الرابطة ودرع المجتمع إضافة إلى توزيع جديد للأموال من حقوق البث التلفزيوني.

ويخوض النادي الذي يحتل المركز السادس عشر في البريميير ليغ ملحق الهبوط والصعود مع أندية التشامبيونشيب (الدرجة الثانية)، في حين ستمنح الأندية التسعة الأكثر استدامة في الدوري الممتاز حقوقاً أكبر في التصويت.

كما ستوفر الخطة الأموال لصالح أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية “إي.إف.إل” التي تشرف على الدرجات الدنيا، إلا أنها أحدثت انقساماً كونها تمنح السلطة لعدد أقل من الأندية.

فيما يتعلق بخطة إنقاذ “إي.إف.إل” أشار البيان إلى أن رابطة الدوري الممتاز “تسعى لضمان عدم توقف عمل أندية الدرجتين الثانية والثالثة”. (الثالثة والرابعة عملياً).

وبموجب الخطة كانت ستحصل رابطة “إي.إف.إل” فوراً على مبلغ 250 مليون جنيه استرليني (325 مليون دولار) في حزمة إنقاذ للأندية التي تضررت بشدة من خسائر في الإيرادات جراء جائحة كورونا، كما ستحصل على 25 في المئة من صافي عائدات العقود مع وسائل الإعلام في المستقبل.

وأكد رئيس “إي.إف.إل” ريكي باري أن المقترحات تقدم فرصة كبيرة من أجل ضمان مستقبل الأندية خارج الدوري الممتاز.

وأشاد باري بليفربول بطل إنجلترا ومانشستر يونايتد، معتبراً أنهما “أظهرا روح القيادة في وقت الحاجة”.

إلا أن رابطة الدوري الممتاز اعتبرت أن هذه الخطة سيكون لها “تأثير مضر على كرة القدم”، وهو رأي يشاطرها فيه جونسون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني الاثنين أن هذا الأمر “يقوّض الثقة في حوكمة كرة القدم”.

وأضاف: “فيما يتعلق بدعم أندية “إي.إف.إل” حصلنا على ضمانات من قبل رابطتي الدوري الممتاز و “إي.إف.إل” بأنه ليست لديهما نية للسماح لأي ناد بالإفلاس بسبب كوفيد، وندرك أن لديهما الوسائل لمنع حدوث ذلك بفضل الآليات الموجودة”.

ورفض باري، وهو الرئيس التنفيذي السابق لليفربول ورابطة الدوري الممتاز، الآراء التي اعتبرت أن المقترحات الخاصة بمنح حقوق تصويت أكبر لأقدم الأندية في البريميير ليغ، والتي تشمل ما يسمى بـ ”الستة الكبار” (ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وآرسنال، وتشيلسي، وتوتنهام)، تنتزع السلطة من الأندية الأخرى.

وفي الوقت الراهن، تعمل رابطة الدوري الممتاز على أساس “نادٍ واحد – صوت واحد”، وتعتبر 14 صوتاً كافية لإحداث أي تغيير في القوانين.

لكن بموجب مقترحات مانشستر يونايتد وليفربول فإن ستة أصوات فقط من الأندية التسعة القديمة ستكون كافية لإحداث تغييرات مهمة.

في هذا السياق حذر مدرب آرسنال السابق آرسين فينغر من أن “الأندية الصغيرة ستموت” إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مستقبل الدوريات الدنيا، في خضم انقسام كبير أفرزته مقترحات جديدة لإعادة هيكلة كرة القدم الإنجليزية.

وقال فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه “إذا لم يحدث شيء، فإن الأندية الأصغر ستموت”، مضيفاً “لا أعتقد أن دفعة واحدة ستحل المشكلة”.

وأردف فينغر أن “المشكلة أعمق بكثير من ذلك. يجب بالتأكيد تقاسم الأموال، ويجب تقاسم دخل الأندية الكبرى بجزء أكبر مع الأندية الأصغر”.

من جهته، اعتبر ويست هام، وهو أحد الأندية الثلاثة (مع إيفرتون وساوثهامبتون) من خارج “الستة الكبار” التي ستمنح وضعاً خاصاً بموجب الخطط بسبب تاريخها الطويل في الدوري، أنه “يعارض ذلك بشدة”.

وأكد فينغر، الذي قاد الجهاز الفني لآرسنال على مدى 22 عاماً بين 1996 و2018، أنه “لا يمكن تجاهل التقاليد داخل البلاد تماماً”.

وأضاف أنه “بشكل عام، يجب أن يأتي الحل من الاتحاد ومن الحكومة ومن الدوري الإنجليزي الممتاز، لإيجاد تسوية لحل المشاكل التي كانت موجودة بالفعل قبل فيروس كورونا”.

لكن رغم ذلك، فإن الخطة التي يدعمها رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ريك باري، تحظى بدعم كبير في الدوريات الدنيا، حيث ستواجه الأندية حائطاً مسدوداً في الأشهر المقبلة ما لم تكن هناك خطة إنقاذ.

وانطلق موسم 2020 – 2021 من دون جمهور في الملاعب ومع تشديد القيود في إنجلترا لمجابهة تفشي جائحة كوفيد – 19، يبدو أن احتمال عودة المشجعين إلى الملاعب في الأشهر المقبلة ضئيل.

وقال رئيس نادي لايتون أورينت من دوري “ليغ 2” (المستوى الرابع) نايجل ترافيس “إذا لم تحصل الأندية على شيء قريباً، فسترى أندية تختفي في غضون 5 إلى 6 أسابيع بحسب ما أتوقع”.

وأضاف “قبل الوباء، كانت 75 في المئة من الأندية تخسر الأموال، ولا يمكن لذلك أن يستمر. فاقم الوباء المشكلة ونحن بحاجة لإصلاحها”.

وتابع “أعلم أن الحديث يدور عن بروجيكت بيغ بيكتشر، هذا اقتراح رائع بالنسبة لنا. إنه بالتأكيد واعد للغاية والأندية تحتاجه”.