الأندية السعودية تميل لإلغاء دوري أبطال آسيا 2020

كشفت تقارير سعودية عن رغبة الرباعي المشارك في دوري أبطال آسيا 2020، في تأجيل البطولة نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "الرياضية" وفقاً لمصادرها أن أندية الهلال، والتعاون، والنصر، والأهلي، تميل لإلغاء النسخة الحالية من البطولة في حال استمرار تأجيل الجولات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح جاء بالاتفاق بين الأندية خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد السعودي للكرة القدم أمس.

وقالت الصحيفة أن الأندية السعودية لا تمانع خوض المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة في توقيت مباريات دور الـ 16، وبالتحديد يومي 18 و 19 مايو القادم، وترحيل مباريات دور الـ 16 إلى أغسطس.

ومن المنتظر ان يقدم إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي مقترحات الأندية في الاجتماع الطارئ الذي سيعقد الأحد القادم في دبي.

وتحيط حالة غموض كبيرة بمصير دوري أبطال آسيا 2020 بعد تفشي فيروس كورونا وتأجيل العديد من المباريات.