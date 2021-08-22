الأندية تتهافت على توقيع هالاند بدءاً من يناير القادم

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حرباً قد تشتعل في شهر يناير القادم على توقيع الهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

ويعود ذلك إلى تفعيل شرط الشراء المخفض في عقد المهاجم الذي كان من المعتقد أنه سيفعّل صيف العام المقبل.

وسيكون بوسع الأندية المهتمة الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مقابل 75 مليون يورو فقط قيمة شرط الشراء المخفض والذي سيتم تفعيله مطلع العام 2022.

وارتبط اسم الدولي النرويجي بريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي خلال الأشهر الماضية.

وقابل هذا الاهتمام اشتراط دورتموند على بيع اللاعب مقابل 175 مليون يورو، وهو سعر سينخفض بمقدار 100 مليون يورو بدءاً من يناير وفقاً للصحيفة الإسبانية.

سجل هالاند مع بوروسيا دورتموند

وسجل هالاند 62 هدفاً للفريق الألماني خلال 63 مباراة شارك فيها بجميع البطولات، علماً بأنه يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2024.

وخسر بوروسيا دورتموند بصورة مفاجئة أمام مستضيفه فرايبورغ بهدفين لهدف ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني (البوندسليغا).