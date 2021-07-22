الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي باولينيو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو لثلاثة مواسم بعد إنهاء عقده مع غوانغجو إيفرغراندي في الصين.

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل مادية تخص الصفقة.

وأنهى اللاعب عقده مع ناديه الصيني باتفاق متبادل جراء جائحة كورونا في 21 يونيو السابق.

وسبق للدولي البرازيلي السابق صاحب الـ 32 عاماً ارتداء قميصي برشلونة وتوتنهام في أوروبا، إضافة لكورينشيانس في بلاده.

مسيرة باولينيو مع منتخب البرازيل

وخاض لاعب الوسط 56 مباراة دولية مع السيليساو خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2018 وسجل خلالها 13 هدفاً، وفاز معه بكأس القارات عام 2013.

وبات البرازيلي رابع صفقات الأهلي هذا الصيف بعد استقطاب المدافع دانكلير بيريرا ولاعب الوسط المدافع فيليب براداريتش والمهاجم محمد مجرشي.