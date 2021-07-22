  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي باولينيو

الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي باولينيو

منشور 22 تمّوز / يوليو 2021 - 08:13
باولينيو إلى الأهلي (المصدر: حساب النادي الأهلي السعودي على تويتر)
باولينيو إلى الأهلي (المصدر: حساب النادي الأهلي السعودي على تويتر)

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو لثلاثة مواسم بعد إنهاء عقده مع غوانغجو إيفرغراندي في الصين.

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل مادية تخص الصفقة.

وأنهى اللاعب عقده مع ناديه الصيني باتفاق متبادل جراء جائحة كورونا في 21 يونيو السابق.

وسبق للدولي البرازيلي السابق صاحب الـ 32 عاماً ارتداء قميصي برشلونة وتوتنهام في أوروبا، إضافة لكورينشيانس في بلاده.

مسيرة باولينيو مع منتخب البرازيل

وخاض لاعب الوسط 56 مباراة دولية مع السيليساو خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2018 وسجل خلالها 13 هدفاً، وفاز معه بكأس القارات عام 2013.

وبات البرازيلي رابع صفقات الأهلي هذا الصيف بعد استقطاب المدافع دانكلير بيريرا ولاعب الوسط المدافع فيليب براداريتش والمهاجم محمد مجرشي.

باولينيو إلى الأهلي (المصدر: حساب الأهلي الرسمي على تويتر)
باولينيو إلى الأهلي (المصدر: حساب الأهلي الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:باولينيوالأهلي السعوديغوانغجو إيفرغرانديبرشلونةتوتنهامكورينشيانس

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...