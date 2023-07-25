الأهلي السعودي يتواصل مع مدرب نابولي السابق لوتشيانو سباليتي

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن تواصل نادي الأهلي السعودي مع المدرب السابق لنادي نابولي الإيطالي السيد لوتشيانو سباليتي لاستلام مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان المدرب سباليتي قد رحل عن نادي أبناء الجنوب نهاية الموسم الماضي بعد تحقيقه لقب الدوري الإيطالي معهم، على الرغم من أن عقده مع الفريق لم ينتهي ولكنه أوضح أن سبب الرحيل هو أنه بحاجة إلى الراحة.

الأهلي يتطلع لتعيين سباليتي مدربًا للفريق الموسم المقبل

وفقًا لـ"La Repubblica"، فإن الأهلي السعودي على اتصال في الوقت الحالي مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي للانتقال إلى المملكة العربية السعودية والتدريب في الدوري السعودي الموسم القادم.

وتضيف التقارير أن سباليتي قد انتهى من فترة الراحة الخاصة به التي كان يريدها، ويتطلع حاليًا للعودة إلى ممارسة مهامه كمدير فني لخوض تحدٍ جديد مع نادي آخر بعد نجاحه مع نابولي الموسم الماضي.

ولكن بحسب ما أوضحته التقارير أيضًا، فإن الأهلي السعودي في حال نجح بالوصول لاتفاق مع سباليتي، سيترتب عليه دفع مبلغ وقدره 5.1 مليون يورو كشرط جزائي للفترة المتبقية في عقده مع النادي الإيطالي وحتى يتمكن من المغادرة من هناك بشكل رسمي.