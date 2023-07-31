الأهلي السعودي يدخل سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

دخل الأهلي السعودي سباق التعاقد مع النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبدا أن اللاعب في طريقه للانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعدما عبر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر عن إعجابه الشديد بقدرات صاحب الـ 26 عاماً.

لكن النادي الإنجليزي لم يتقدم حتى الآن بعرضٍ يتناسب مع مطالب الفيولا، مما يعني أن مصير النجم المغربي غير واضح حتى الآن.

ومع تبقي عامٍ أخير على العقد الذي يربط أمرابط بفيورنتينا، بات لزاماً على الإيطاليين بيعه خلال سوق الانتقالات الجاري تجنباً لخسارته دون مقابل بعد انتهاء الموسم الجديد.

ويريد الفيولا 30 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل، في حين لا يرغب يونايتد في دفع أكثر من 25 مليون يورو.

دفعت هذه التطورات إدارة الأهلي للتقدم من أجل أمرابط بعدما نجحت في استقطاب نجوم مميزين هم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

وستكشف الأيام القادمة عن الوجهة المتوقعة لنجم منتخب المغرب الذي لا يرغب بالاستمرار مع فيورنتينا بالتأكيد.