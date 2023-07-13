الأهلي السعودي يوجه أنظاره صوب رياض محرز من جديد

أكدت تقارير إعلامية اهتمام نادي الأهلي بالتعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا.

وكان النادي العائد لدوري الأضواء في السعودية مهتماً بنجم "الخضر" في وقت سابق، إلا أنه لم ينجح في ضم اللاعب حينها.

وقالت صحيفة "ذا مايل" البريطانية أن اللاعب نفسه ربما يميل نحو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وسيحصل محرز على عقدٍ لمدة موسمين سيتقاضى بموجبه حوالي 43 مليون جنيه استرليني سنوياً.

ولا يفضل مانشستر سيتي بيع صاحب الـ 32 عاماً كونه يضيف الكثير من الحنكة والذكاء للفريق لدى مشاركته.

لكن تقدم الجزائري النسبي في العمر ووصول عرضٍ بقيمة 30 مليون جنيه لشرائه قد يدفع إدارة سيتي للموافقة على بيعه هذا الصيف.