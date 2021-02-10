الأهلي على أعتاب رقم قياسي جديد في مونديال الأندية

بات الأهلي على أعتاب انجاز كبير ورقم قياسي مميز حينما يلتقي ببالميراس في لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وفي حالة فوز الفريق المصري وتحقيقه الميدالية البرونزية على حساب غريمه البرازيلي، سيكون أول فريق عربي وإفريقي يحقق ميداليتين في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد قص شريط الميداليات على المستويين العربي والإفريقي بتحقيق برونزية نسخة 2006 عقب الفوز على كلوب أميركا المكسيكي.

كما حقق مازيمبي الكونغولي فضية بإسم القارة الإفريقية خلال مشاركته في نسخة 2010 ببلوغه النهائي أمام إنتر ميلان الايطالي، إلى جانب فضية الرجاء المغربي بعد بلوغه نهائي النسخة التي استضافها على أرضه في 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني، والعين الاماراتي المضيف في النسخة قبل الماضية والذي حقق المركز الثاني والميدالية الفضية عقب خسارة النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.