الأهلي في مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ

يبدو بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا وقارة أوروبا مرشحاً فوق العادة لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية في قطر عندما يلاقي الأهلي المصري بطل إفريقيا اليوم الاثنين في ختام نصف النهائي.

ويمني بايرن النفس بنسيان الغضب الشديد لمسؤوليه بسبب معاناة سفره الى العاصمة القطرية حيث تأخرت الرحلة لأكثر من 7 ساعات، بعد رفض إصدار إذن بإقلاع الطائرة من العاصمة برلين.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونيخ من مطار براندنبيرغ الجديد مباشرة عقب المباراة التي فاز فيها على مستضيفه هيرتا برلين (1-0) مساء الجمعة ضمن المرحلة العشرين من الدوري، لكنه لم يحصل على إذن بمغادرة المطار سوى بعد دقائق من منتصف الليل.

وتحظر الرحلات بعد منتصف الليل من المطار، وبالتالي اضطر الفريق البافاري إلى الانتظار حتى السابعة صباحاً.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه «لدينا انطباع بأن السلطات المختصة سخرت منا.. ليس لدى المسؤولين أي فكرة عما فعلوه بفريقنا».

حتى قبل هذه الانتكاسة، كان اللاعبون والجهاز الفني واعون بأن ما ينتظرهم في قطر، بروزنامة مضغوطة، يمكن أن يكون «معقداً».

وقال المدير الرياضي حسن صالحميديتش «بالطبع نريد أن نقدم أفضل ما لدينا.. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذا اللقب إلى الوطن».

ويرصد النادي البافاري السداسية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي).

وقال مدربه هانزي فليك «ندرك جميعاً أن تسلسل المباريات يمثل تحدياً كبيراً.. لكننا نريد بالتأكيد الفوز بالبطولة السادسة (لهذا الموسم).. نريد أن نصنع التاريخ.. يسعدنا طوعاً قبول التعب المرتبط بالسفر وتسلسل المباريات».

من جهته، قال المهاجم توماس مولر «بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، نريد أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة ونقدم لأنفسنا هذا اللقب أيضاً».

وبقي لقب مونديال الأندية أوروبياً منذ تتويج النادي البافاري عام 2013 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

ويحلم الأهلي أن يكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف بطل نسخة 2010 والرجاء البيضاوي وصيف بطل نسخة 2013، المتأهلان الوحيدان من إفريقيا إلى النهائي.

وقال مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني «ليس لدينا ما نخسره أمام فريق بحجم بايرن.. أعتقد أن هناك الكثير من المكاسب ستتحقق من مواجهة بطل أوروبا».

وتابع المدرب الذي أشرف على ماميلودي سن داونز في البطولة سابقاً «لحظة من فضلكم، تخيلوا لو أننا فزنا على بايرن (يبتسم)، ثم يتابع «اعتقد أن حياتنا ستنقلب رأساً على عقب».

ومضى الدولي السابق الذي حل بدل السويسري رينيه فايلر الذي استقال فجأة «صحيح أننا أبطال إفريقيا وحققنا الكثير من الانتصارات، لكننا سنواجه فريقاً عملاقاً.. سنحاول أن نركز على ركلات الترجيح»، ثم استدرك «أقول هذا مازحاً طبعاً».

ويهيمن الأهلي بشكل صارخ على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودع فيها من الدور الأول.

وتعد مشاركته في عام 2006 مع جيل النجم السابق محمد أبو تريكة الأبرز، عندما حل ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني.

وإلى برونزيته في نسخة 2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث ودع بخسارة 0-1 أمام كورينشيانس البرازيلي الذي أحرز اللقب لاحقاً، فيما حل الفريق القاهري رابعاً وراء مونتيري المكسيكي.

وختم موسيماني «بالطبع سنكثف من دفاعاتنا، ما أنا متأكد منه هو أننا سنبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أن الضغط عليهم أكثر، فهم المطالبون بالفوز».