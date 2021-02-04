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الأهلي يتخطى الدحيل ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

منشور 04 شباط / فبراير 2021 - 07:30
الأهلي إلى المربع الذهبي
الأهلي إلى المربع الذهبي

خطف الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، بصعوبة أمام الدحيل القطري، بالفوز عليه بهدف نظيف، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30، بعدما قطع والتر بواليا؛ مهاجم الأهلي، الكرة من كريم بوضياف؛ لاعب الدحيل، على حدود منطقة الجزاء، ثم خطفها حسين الشحات وسددها بشكل مميز في الشباك.

بعدها بثماني دقائق، سجل بواليا هدفاً لبطل إفريقيا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز يلاقي الأهلي غريمه بايرن ميونيخ الألماني؛ بطل أوروبا، في نصف النهائي في الثامن من الشهر الجاري.

فيما يلتقي الدحيل بأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس، والمقرر إقامتها في السابع من هذا الشهر.

Via SyndiGate.info


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