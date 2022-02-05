الأهلي يتخطى مونتيري ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

تفوق الأهلي المصري بطل إفريقيا على غريمه مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة حالياً في الإمارات.

وتأهل الفريق المصري بالتالي إلى المربع الذهبي

ويدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار لنجمه محمد هاني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53.

وثأر الأهلي من سقوطه في مناسبتين سابقتين أمام مونتيري بالذات في نسختي 2012 و2013، علماً بأنه يخوض البطولة دون لاعبيه الدوليين المشاركين حالياً مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسيلاقي بالتالي غريمه بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب آل نهيان أيضاً في نصف النهائي.